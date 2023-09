Marina pagará apenas 18% de lo que costó tren turístico Puebla-Cholula

El Gobierno de Puebla podría al menos 200 millones de pesos por la venta del tren Turístico Puebla-Cholula, lo cual representa solo el 18% de la inversión de mil 113 millones de pesos que hizo la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle para adquirirlo.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, quien apuntó que solo es un estimado por lo que cuestan los vagones; sin embargo, esto dependerá del avalúo que realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Pese a que la inversión es superior en más del 80% de lo que se podría vender, el coordinador de los diputados locales del PRI, consideró que no es una pérdida para el estado, pues tenerlo parado traía gastos y ponerlo en operación más.

“Ese es el rango estimado, (no representaría pérdida) ahorita sería un ingreso, claro, el proyecto costó como mil millones y estuvo pierde y pierde dinero, y ahorita se va a vender en 200 (…) yo no le llamaría perder, es rescatar, dentro de unos años eso no valdría, sería chatarra”, dijo.