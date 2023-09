Céspedes mete presión: aspirantes a la gubernatura deben renunciar “pronto”

El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina llamó a los miembros de su gabinete que estén interesados en participar en el proceso interno de Morena para 2024 a renunciar a sus cargos y regirse bajo la ley.

En entrevista tras la ceremonia a los Niños Héroes, el mandatario confío que el proceso se lleve de la mejor manera, “en paz y respeto hacia los poblanos” y se rijan bajo los principios de la 4T, “de no robar, no mentir y no traicionar”.

Apuntó que han llegado los tiempos rumbo a la elección del próximo año, por lo insistió que quien tenga aspiraciones tendrá que hacer lo propio; dentro de su gabinete, reiteró que solo la secretaría de Economía le ha manifestado su interés y dejará la dependencia el 15 de septiembre.

“Ya se han pronunciado y quien tenga interés tendrá que hacerlo (renunciar al cargo) ya pronto para comportarse conforme a lo que marca la convocatoria”, dijo.

La dirigencia nacional de Morena informó que la convocatoria se emitirá el próximo 18 de septiembre. Luego, el 25 y 26 de septiembre será el registro de aspirantes, es decir, antes de esa fecha ya deberán haber renunciado a sus cargos.