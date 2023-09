Abdala no descarta ir por la alcaldía de Puebla tras renunciar a Bienestar

Rodrigo Abdala Dartigues anunció su renuncia como delegado estatal de la Secretaría de Bienestar para buscar la gubernatura de Puebla; sin embargo, dijo que si los resultados de la encuesta de Morena no le favorecen, no se le escuchará “patalear”; tampoco descarta ir por la alcaldía de Puebla.

Apuntó que aunque la convocatoria no obliga a los interesados separarse de sus cargos, apuntó que en su caso tomó la decisión para destinar el 100% de su tiempo en la búsqueda por ser el coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Abdala Dartigues aseguró que si los resultados no le favorecen no demeritará los resultados, así como lo hizo en el proceso de 2018, por lo que también dejó abierta la posibilidad de buscar otro cargo, como la alcaldía de Puebla, si el partido así lo considera de acuerdo con la competitividad.

“Nunca me van a escuchar patalear o tratar de demeritar los resultado que arrojan los resultados de los procesos de mi partido, no lo hice en el pasado, no lo haré (...) Si a mí mi partido me dice tú eres competitivo para tal cosa, hacia allá iremos, pero yo lo que estoy buscando de manera firme es coordinar a nivel estatal los esfuerzos de la Defensa de la Cuarta Transformación”.