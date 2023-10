Trabajadores del Poder Judicial logran acuerdo sobre descuentos salariales

Con el incremento salarial a los trabajadores del Poder Judicial aumentaron también los descuentos, argumentaron autoridades; por lo que acordaron reintegrar las retenciones para terminar con el paro de labores que duró 24 horas.

A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que se acordó reintegrar a los trabajadores las retenciones por el pago de cuotas de seguridad social y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), derivado del aumento a sus salarios, efectivas a partir de este 3 de octubre.

Y es que desde las 8:00 y hasta las 11:00 horas de este 3 de octubre, trabajadores mantenían cerrado el único acceso peatonal a las instalaciones de Ciudad Judicial.

No obstante, comenzó a notificarse entre los manifestantes una presunta aplicación de actas administrativas por obstrucción al acceso a la justicia contra los propios trabajadores.

Tras esto, los trabajadores decidieron reabrir las instalaciones para regresar a sus labores pero con la amenaza de que volverán el próximo viernes si no se atienden sus demandas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz calificó la reintegración como “un acto de buena voluntad” por parte del gobierno estatal, ya que dichas retenciones son una disposición legal que todos los trabajadores deben aportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, explicó que el aumento salarial del 6% se aplicará a partir del 15 de octubre, lo cual requiere establecerse y anexarse a la Ley de Egresos de este 2023.

Por ello, dijo que actualmente, el Poder Judicial, así como los nuevos titulares del Consejo de la Judicatura y el TSJ, están revisando el nuevo tabulador de salarios al cual deben ceñirse aquellos trabajadores que durante años recibieron salarios más altos que lo establecido de acuerdo a sus plazas de trabajo.

Mientras, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina advirtió que no tolerará que se afecte a los usuarios, por lo que pidió se respete la ley al no obstruir el tránsito a los ciudadanos o que asuman las consecuencias.

El mandatario subrayó que hay en curso audiencias programadas y aunque el reclamo de los trabajadores puede ser justo o no, es un tema que tiene que ser revisado con el Consejo de la Judicatura del estado, sin afectar a la ciudadanía.

“Yo hago un llamado a la mesura, que establezcan diálogo respetuoso, si no lo hacen así que no afecten nada más a personas; no vamos a estar titubeando con ese tema, no estamos de acuerdo en que cierren los accesos a los hospitales y que también estén impidiendo el ejercicio de la justicia”, señaló.

— Sergio Céspedes, gobernador de Puebla.