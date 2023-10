Poblana gana mansión de 20 mdp que regaló Ricardo Salinas

La poblana Irene Manzano, quien tiene un negocio de tortas y cemitas, es la ganadora de la residencia que sorteó Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido por sus fans como “El tío Richie”.

El presidente de Grupo Salinas se ha caracterizado por dar regalos a través de sus redes sociales y en esta ocasión realizó una dinámica para sortear una mansión con valor de hasta 20 millones de pesos.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario mexicano y presidente de TV Azteca relató que recibió la historia de Doña Irene, junto a la de millones personas, pero decidió que ella era a la que debía regalarle la casa.

Detalló que es una mujer que se dedica a vender tortas y cemitas para sacar adelante a su familia, “es de Puebla y hoy le voy a regalar una casota”, y aunque dijo que este regalo no cambiará al país, sí le cambiará el mundo a Doña Irene y su familia.

Señaló que la entrega se hará en su fiesta de cumpleaños en la Arena de la Ciudad de México el 17 de Octubre.

El reportero Carlos Martín Huerta fue el encargado de darle la noticia a la señora Irene, quien difundió este emotivo momento en el que se enteró que recibirá el principal regalo que dio Salinas Pliego por los 30 años de la televisora.

Compartió que estudió derecho en la BUAP y trabajaba como abogada; sin embargo, la pandemia complicó su situación laboral y se hizo cargo de un local de tortas y cemitas junto con su familia.

“No me ha regalado usted el dinero, me ha regalado tranquilidad, me ha regalado paz, no solo a mí, a mis hermanos, a mi mamá, a mi esposo, a mí, estoy tan agradecida nunca me había regalado nada nadie, siempre me ha costado y he trabajado”, expresó ante un programa de televisión.

