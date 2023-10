Maestros no deben “lavarse la manos”, dice Céspedes tras conflicto con normalistas

Tras la entrega de 764 nombramientos definitivos a docentes, el gobernador Sergio Céspedes Peregrina dijo que su gobierno rechaza el cierre de escuelas y el cambio de directivos en planteles de Puebla.

Ante decenas de maestros, pidió asumir su responsabilidad, priorizar la institucionalidad, tener liderazgo y “no lavarse las manos” para atender los conflictos que haya dentro las instituciones.

“No estamos de acuerdo que por cualquier cosa quieran cerrar escuelas, quieran cambiar directores o quieran cambiar maestros, el Gobierno del Estado no va a respaldar esas acciones porque no es lo adecuado y no son los mensajes que se requieren”, expresó.