Conflicto en Poder Judicial paraliza caso de Ceci Monzón

El paro de labores por trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha sumado al retraso que existe en el proceso que sigue el político Javier N, quien se encuentra detenido por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez dese hace un año.

Así lo dio a conocer su hermana, Helena Monzón, luego de precisar que Javier N no ganó una suspensión indefinida de la privación de la libertad porque está pendiente de que se resuelva el amparo que él interpuso para dicha acción.

Explicó que tras haberse postergado hace un mes, este jueves 19 de octubre había fecha para abordar el amparo solicitado a nivel federal, pero ahora con el paro nacional que organizaron trabajadores del Poder Judicial, se han suspendido todas las actuaciones, en consecuencia, no podrá celebrarse un juicio oral.

“Mientras no se resuelva el amparo no cae la suspensión y mientras no cae la suspensión nosotros no podemos seguir adelante, porque ese amparo está presentado frente al auto de apertura del juicio oral”