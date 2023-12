“Hay que convencer conciencias y conquistar corazones”: Sheinbaum llama a defender la 4T desde Puebla

Seguir conformando Comités de Defensa para que la Cuarta Transformación se consolide, es fundamental para garantizar que más mexicanos y mexicanas puedan gozar de mejores condiciones de vida, así lo puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata a la presidencia por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante la militancia de Puebla.

‘’Hay que seguir convenciendo conciencias, pero sobre todo hay que enamorar, hay que conquistar corazones, porque este movimiento es de corazón, porque este movimiento ama al pueblo de México, este movimiento ama a nuestra patria’', aseveró.

Desde Acatlán de Osorio, Sheinbaum Pardo destacó que al continuar sumando esfuerzos a favor de la continuidad de la Cuarta Transformación, se podrá evitar que el modelo neoliberal de la oposición regrese a antiguas prácticas que dejaron en el olvido a miles de personas, pues aseveró que solo con la 4T y su modelo de Humanismo mexicano se pueden generar las condiciones para que cada vez sean más los mexicanos y mexicanas que salgan adelante.

Claudia Sheinbaum con simpatizantes de Morena en Acatlán de Osorio, Puebla. Foto: (Especial)

‘’Nosotros somos humanistas, nosotros le damos la mano al que se quedó atrás, nosotros no vemos de arriba a abajo a ningún mexicano o mexicana, ni a ninguna persona, nosotros nos vemos siempre como iguales, y lo que queremos es que, el que no tuvo oportunidades, el que no tuvo la posibilidad de tener acceso a los derechos, que tenga acceso a los derechos, que tenga la posibilidad de desarrollarse’', puntualizó.

Al respecto hizo un breve recorrido por los sueños de los que está conformada la siguiente etapa del movimiento transformador, como es el caso de continuar con la recuperación de los trenes de pasajeros, seguir dando apoyos como la pensión para adultos mayores o para personas discapacitadas, pero también implementar nuevas cosas como la beca universal para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria —- la cual comenzó a otorgarse en la Ciudad de México en su periodo como Jefa de Gobierno —, así como invertir en nuevas obras de infraestructura que atiendan las necesidades de comunidades como Acatlán de Osorio, Puebla.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum celebró que Morena dio un ejemplo democrático, al elegir a través de una encuesta a los Coordinadores Estatales de los Comités de Defensa de la 4T en los lugares donde habrá elecciones en el próximo 2024, pues aseveró que esto es muestra de la unidad del Movimiento Regeneración Nacional.

‘’Hay algo muy bonito en nuestro movimiento, es que todos los que participaron en la encuesta nadie dijo: ‘Hubo problemas, hubo fraude’. Porque fue transparente el proceso (...) La unidad en nuestro movimiento no es por un cargo, no es por una posición política, la unidad de nuestro movimiento es principalmente con el pueblo, por los derechos, por la democracia, por la justicia en nuestro país’', comentó al felicitar a Alejandro Armenta por ganar la encuesta interna de Morena en Puebla.

Al respecto en el encuentro con militantes y simpatizantes, Olga Lucia Romero Garcí Crespo, dirigente estatal de Morena y Claudia Sheinbaum, hicieron entrega de la constancia como Coordinador Estatal de los Comités de la Cuarta Transformación en Puebla a Alejandro Armenta, quien hizo un llamado a seguir trabajando en unidad para lograr que la 4T siga fortaleciéndose de la mano de Sheinbaum Pardo, a quien describió como una mujer con mucho amor por el pueblo de México.

‘’Con la doctora Claudia Sheinbaum el futuro está garantizado, la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer científica (...) Es una mujer sensible que va a recuperar la patria’', puntualizó.

En el encuentro con militantes estuvieron presentes líderes de la 4T en Puebla como, Jaime Natale Uranga, dirigente estatal del PVEM; Ernesto Villarreal Cantú, comisionado político nacional del PT; Maiella Gómez Maldonado, presidenta estatal de Fuerza por México y Esthela Damián, Coordinadora Nacional de Giras.

Como parte de su recorrido por la República Mexicana, la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum estará este jueves 7 de diciembre en el municipio de Tehuacán en Puebla, a las 11:00 horas, en la Unidad Deportiva ‘’La Huizachera’' donde se reunirá con la militancia del estado, mientras que, a las 17:00 horas, se reunirá con simpatizantes y militantes de Oaxaca en Asunción Nochixtlán en la Unidad Deportiva ‘’Solidaridad’'.