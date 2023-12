Lalo Rivera pedirá licencia definitiva para ir por la gubernatura en 2024

“Yo no vine a competir, vine a ganar”, expresó el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez al confirmar que pedirá licencia de forma definitiva para participar por la gubernatura en la elección de 2024.

En atención a medios, apuntó que en el momento que sea aprobado su registro como candidato a la gubernatura del estado y que inicien las precampañas, estará solicitando la licencia definitiva al cargo como presidente municipal.

“No estaré jugando que pido la licencia por 30 días o por 90 y que vuelvo a regresar, no, lo digo fuerte y claro, no vine a participar, vine a ganar y por eso me retiraré del cargo para ganar esta elección de mandatario estatal el próximo 2024″.