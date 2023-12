Madre de menor abusado sexualmente por sacerdote exige justicia

Esperanza Gonzáles Martínez, madre de Abner, menor que fue víctima de abuso sexual por un sacerdote en Aquixtla, exige “todo el peso de la ley” contra Gerardo Espinosa Rubí, el sacerdote de Aquixtla que presuntamente abusó de su hijo y que obtuvo su libertad gracia a diversos amparos.

Tras la difusión del video que capta el momento exacto en el que el diácono se lleva al menor, Esperanza señaló que el sacerdote no ha recibido todavía una sentencia, pues el juez que lleva el caso, Francisco Orozco Treviño, ha otorgado diversos amparos al acusado, pese a que en 2021 fue detenido y vinculado por el delito de violación equiparada contra el menor.

Además de que fue sorprendido en flagrancia por ella y Gerardo no ha negado los hechos, e incluso se ha declarado culpable, acusó que continúa percibiendo su sueldo como diácono y la Arquidiócesis no se ha pronunciado al respecto, por lo que pidió que no le sigan pagando sus amparos.

“Le pedimos al juez Francisco Orozco que haga justicia como se lo pidió mi hijo, que aplique todo el peso de la ley, que no le tiemble la mano para hacer justicia, porque no solo es un niño, son muchos niños los que han sido abusados”, señaló. — Esperanza Gonzáles, madre de Abner

El 8 de diciembre del 2021 Aarón Hernández Chino, juez de control de la Casa de Justicia de Zacatlán, envió a prisión preventiva al presunto pederasta y continuó con el proceso 146/2021.

Pero el pasado lunes 17 de agosto, tras una audiencia, el sacerdote acusado por pederastia fue liberado, sin ninguna restricción o medida cautelar, y nuevamente el 23 de ese mismo mes fue detenido. Actualmente, Gerardo Espinosa se encuentra en prisión preventiva en espera de la sentencia.