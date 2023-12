Céspedes mantendrá “sana distancia” del proceso electoral del 2024

El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina aseguró que como con el Covid mantendrá “sana distancia” del proceso electoral, pues no buscará generar “líneas ni golpeteo político” hacia algunos aspirantes a la gubernatura en la elección de 2024.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal afirmó que adoptará una política de mesura, así como una relación respetuosa con los medios de comunicación, tal como fue durante el proceso interno de Morena.

Lo anterior, dijo a fin de que no se tergiversara información o se pensara que se estaba influyendo en las decisiones del partido, lo cual también aplicará durante el proceso electoral del 2024, que será “un gran reto”.

Céspedes Peregrina subrayó que su gobierno no buscará “generar líneas ni golpeteo” hacia algún actor político, por lo que pidió también que los medios no funcionen como instrumentos para “echar a pelear” a los poblanos y desestabilizar el proceso democrático que vivirá el país el próximo año.

“No busco generar líneas, no busco generar golpeteo, trato de hacer que este ejercicio no nos divida en Puebla. No estoy de acuerdo con que nos echen a pelear entre poblanos. Somos una familia, a veces son tantos los daños que se rebasan los límites y el día de mañana ya no hay vuelto para atrás”.