PSI abre la puerta a pefiles aunque estén vinculados con el crimen organizado

El dirigente estatal del partido Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro afirmó que no le cerrará la puerta a nadie que quiera participar en la elección del 2 de junio, aunque sean perfiles vinculados al crimen organizado .

En rueda de prensa fue cuestionado sobre el vínculo que siempre ha existido entre el PSI y perfiles con historial delictivo, a lo que respondió que no son jueces o fiscales, razón por la que le seguirán dando la oportunidad de hacer política a todos los aspirantes siempre y cuando cumplan con las leyes electorales correspondientes.

“Como partido local nos han tratado con ese ácido de que nosotros damos cabida a ese tipo de personas. No me extraña porque ya iniciamos los procesos, pero nosotros no somos jueces ni fiscales, somos un instituto político que da apertura a los que quieran participar en política”, expresó.