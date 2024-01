Dirigente estatal del PRI se va por senaduría y se prevén más salidas de diputados

Desbandada priísta. Néstor Camarillo Medina dejará la dirigencia del PRI de Puebla y tomará licencia al cargo como diputado local para buscar una senaduría en las elecciones del próximo 2 de junio.

En entrevista, comentó que este lunes pedirá licencia al cargo de diputado local, y, como lo marca la convocatoria del partido, el día miércoles se inscribirá como aspirante al Senado de la República.

Añadió que tomará un examen previo a la postulación, además de que hará lo propio en su cargo de presidente del Comité Directivo Estatal, a fin de cumplir con todo el proceso.

Este lunes, la diputada Silvia Tanús Osorio anunció que renunciará al PRI, tras 50 años de militancia y haber utilizado varios cargos públicos. Sin embargo, rechazó que la razón sea para afiliarse a Morena o algún otro partido.

“No soy chapulina, no me voy a ningún partido, ni me voy a desempeñar ningún cargo de elección popular”, expresó.