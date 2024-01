Edil de Tianguismanalco debe demostrar inocencia en atropello a motociclista

El alcalde de Tianguismanalco, Martín Zanes Cortez deberá presentarse ante las autoridades para aclarar si estuvo relacionado en el atropello de un joven, pues hasta ahora está en calidad de “presunto responsable”, señaló el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón.

En entrevista, comentó desde la noche de este martes tuvieron comunicación con el edil, a través de la Dirección de Gobierno, para que se presente ante la Fiscalía de Puebla y en caso de que sea responsable del atropellamiento y asesinato se tendrá que someter al proceso jurídico correspondiente.

“Hemos pedido que se ponga a disposición de las autoridades para que su señalamiento quede esclarecido, si él tiene alguna responsabilidad que la atienda (…) vamos a estar atentos de que no haya impunidad, pero ese es un supuesto”, comentó.

Mientras, aseguró que la administración estatal dará acompañamiento legal a los familiares de la víctima para que no haya impunidad.

Apuntó que hasta ahora la responsabilidad contra el edil es un supuesto, ya que no hay pruebas de que Martín Zanes iba manejando y actualmente es un “presunto culpable”.

“Él argumenta que no fue el responsable y no podemos caer en ambigüedad, hemos sido muy puntuales de que él se presente ante la autoridad y que demuestre fehacientemente que él no tuvo responsabilidad y si la tuviera que se proceda de acuerdo a Ley”, expuso.