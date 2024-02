Alcaldes de Puebla denuncian intimidaciones para abandonar el proceso electoral

La vocera de la alianza “Mejor Rumbo para Puebla”, Nancy de la Sierra Arámburo, alertó sobre presuntas amenazas e intimidaciones dirigidas a al menos 50 alcaldes de municipios en la entidad poblana que representan a los partidos de oposición, con el objetivo de disuadir su participación en el proceso electoral.

Durante una conferencia de prensa, la senadora del PRI y miembro del equipo de voceros del candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera, destacó que han recibido numerosos testimonios de perfiles al interior del estado que se han visto obligados a retirarse de la contienda debido a las presiones y amenazas recibidas por parte de servidores públicos.

Según De la Sierra Arámburo, estas situaciones se han manifestado principalmente a través de mensajes intimidatorios, con la clara advertencia de que los alcaldes no deben buscar la reelección en sus cargos, pues enfrentarán consecuencias negativas en caso de hacerlo.

“Hemos encontrado en los municipios y regiones gente que tiene mucho miedo porque se han encontrado con personeros que los amenazan, con gente que mandan de la Auditoría con recados que dicen que no pueden reelegirse, que si participan van a tener consecuencias”, expresó.

Ante esta situación, hizo un llamado al gobierno encabezado por Sergio Céspedes Peregrina para que vigile de cerca el comportamiento de los funcionarios públicos y refuerce la seguridad en la entidad, especialmente en vísperas del inicio de las campañas políticas, as cuales están programadas para el próximo viernes 1 de marzo para cargos federales y el 31 de marzo para los locales.

“Que no haya intromisión de funcionarios públicos de las diferentes secretarías que parece que están haciendo su trabajo, citando a muchas y muchos y que a mera hora los acaban amenazando”, agregó De la Sierra Arámburo, instando a garantizar un proceso electoral justo y transparente.

Aparte, el gobernador de Puebla hizo un llamado a los alcaldes de la oposición que han acusado de presiones políticas por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la aprobación de las cuentas públicas, a presentar las denuncias correspondientes e incluso mostró su disposición para atender sus quejas de manera directa.

“He pugnado porque dentro de la cancha de la política se juegue con la política, esa ha sido mi pugna desde que su servidor llegó al Gobierno, con propuesta, con ideas; se valen los codazos, no me espanto, pero dentro de la cancha de la política, no con la ciudadanía, por encima de la ciudadanía, ni utilizando a la ciudadanía. Lo digo para todos, para mi partido y todos los partidos”.