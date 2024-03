Diputados dejan colgado el Congreso, 40% falta a sesiones por campañas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, Guadalupe Leal Rodríguez, reconoció que la ausencia de diputados locales que se encuentran en campaña sin haber solicitado licencia está generando una parálisis legislativa en el estado.

La legisladora instó a todos los integrantes de las fuerzas políticas a separar sus actividades partidistas y a continuar con su trabajo como legisladores, para el cual fueron electos.

De los 41 diputados al Congreso Local, apenas entre 25 y 28 legisladores acuden a las sesiones del pleno, lo que apenas alcanza la asistencia necesaria para llevar a cabo las actividades legislativas.

Señaló que la falta de quórum en las comisiones ha impedido avanzar en la agenda legislativa, lo que está generando una preocupación significativa.

“En las comisiones no hay cuórum y al no haber no podemos seguir con una agenda legislativa. Entonces, estamos teniendo una parálisis en las comisiones. Es muy importante que se puedan desahogar los asuntos turnados”, resaltó.