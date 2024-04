Candidato poblano seguirá en la contienda pese a ataque que casi le quita la vida

Mario Franco Barbosa, candidato por la alcaldía de Ajalpan aseguró que no renunciará a sus aspiraciones políticas, a pesar de que fue atacado a balazos este domingo. En tanto, la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos.

A pesar de que fue un ataque directo y “las balas fueron a un metro de distancia”, el candidato aseguró que sus detractores no lo van a intimidar y seguirá en la contienda por la presidencia municipal.

“Mi familia dijo ayer que renuncie, coincido con ellos, pero no me van a intimidar, voy con todo, no voy a renunciar quiero la paz en mi pueblo, están matando a la gente y nadie dice nada”, expresó.