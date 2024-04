Baches, delincuencia y alumbrado es lo que más preocupa a los poblanos

Los baches en calles, la delincuencia y la falta de alumbrado son las principales problemáticas que aquejan a los habitantes del municipio de Puebla durante el primer semestre del 2024, de acuerdo con datos de INEGI.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), se indicó que al concluir marzo de este año, el 72.3% de habitantes de la capital del estado se sentían inseguros; mientras que, el año pasado cerró con una proporción de 74.7%, apenas 2.4 puntos menos.

Casi el total de la población mayor a 18 años identificó algún tipo de problema en la ciudad, siendo los baches en las calles y las avenidas la preocupación del 71.8% de las personas encuestadas.

Luego, la delincuencia es otro problema que aqueja al 63% de los ciudadanos, lo que ha llevado a casi el mismo porcentaje de ciudadanos a cambiar hábitos por temor a ser víctimas, tales como: no llevar cosas de valor, no caminar de noche y no visitar a parientes o amigos.

También, seis de cada 10 habitantes han identificado que el alumbrado público en la zona donde viven es insuficiente. Mientras que, 42.2% considera como una problemática los hospitales saturados o con servicio deficiente.

Hasta marzo de este año, solo el 35% de la población consideró al gobierno de su ciudad como efectivo para resolver los problemas, situación que no ha cambiado del todo respecto a finales del 2023 cuando 31.2% opinaba lo mismo.

Pese a este panorama, el 67.9% de la población del municipio de Puebla consideró que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará en los próximos 12 meses, cifra que ha disminuido de manera importante en un 7.5% respecto al cierre del 2023.