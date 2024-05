Textileros acusan hostigamiento y sanciones arbitrarias por “ver feo a los jefes”

Por segundo día consecutivo, trabajadores de una empresa textilera ubicada en el Corredor Industrial La Ciénega mantienen un paro de labores en protesta por presunto hostigamiento laboral, así como demandas relacionadas con el cumplimiento de prestaciones laborales.

Desde el pasado lunes, miembros del sindicato “Ricardo Flores Magón” se congregaron frente a las instalaciones de la empresa “Carpe”, ubicada en la Diagonal Defensores de la República, para denunciar públicamente las condiciones laborales adversas que enfrentan.

Entre las quejas presentadas por los trabajadores se encuentra el supuesto hostigamiento laboral por parte de la administración de la empresa. Se han reportado casos donde empleados han sido sancionados arbitrariamente, incluso por acciones tan simples como “quedarse viendo feo a uno de los jefes”.

Asimismo, se han mencionado prácticas de supervisión excesiva durante las horas laborales, lo que contribuye al ambiente de hostilidad en el lugar de trabajo. “Ya no se trabaja agusto, si no pasa el gerente, el mismo patrón, Rodrigo, la supervisora, supervisores, que por qué tenemos los seres… no tenemos ni agua para tomar”, expresó Rubén Patricio, uno de los trabajadores afectados.

Los empleados han solicitado una reunión con las autoridades de la empresa para abordar sus preocupaciones. Además, han requerido la intervención de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación estatal para mediar en la situación.

Entre las demandas planteadas se encuentra la entrega de las utilidades correspondientes, que según los trabajadores, no se ha realizado desde el año pasado a pesar de la producción constante de telas, toallas y cobertores en la empresa.

También señalaron que tampoco les han dado un incremento salarial solicitado desde enero del 2023.