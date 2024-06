Lalo Rivera acepta derrota y buscará que Armenta sume sus propuestas de gobierno

Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña reconocieron que los resultados de la elección no les favorecen y expresaron su esperanza de que los próximos gobernantes promuevan la unidad entre la ciudadanía y contemplen algunas de sus propuestas.

Rivera Pérez, acompañado por las dirigencias del PAN, PRI, PRD y PSI, afirmó que respetará la decisión de los poblanos, a pesar de señalar algunas irregularidades y violencia durante la contienda.

“Los resultados de la elección no me favorecen, en democracia siempre lo he dicho no hay triunfos eternos, ni derrotas permanentes, los verdaderos demócratas aceptamos la voluntad popular y acatamos siempre el mandato en las urnas”, declaró.