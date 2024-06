Puebla acumula 38 víctimas de linchamiento desde el 2019

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha reportado que, entre 2019 y 2024, se han registrado 26 casos de linchamiento que han dejado a 38 víctimas en la entidad que resultaron lesionadas o perdieron la vida.

El fiscal Gilberto Higuera Bernal presentó estas cifras, destacando que los años 2019 y 2020 tuvieron el mayor número de casos con ocho y siete casos, respectivamente. Mientras que, en los primeros seis meses de 2024 ya se han reportado tres linchamientos, hechos clasificados legalmente como homicidio calificado.

Distribución de casos por año:

2019 : 8 casos

: 8 casos 2020 : 7 casos

: 7 casos 2021 : 2 casos

: 2 casos 2022 : 2 casos

: 2 casos 2023 : 4 casos

: 4 casos 2024: 3 casos (hasta junio)

Los municipios con mayor incidencia de linchamientos incluyen la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, San Salvador Huixcolotla, Juan C. Bonilla y Tlacotepec de Benito Juárez, entre otros 21 municipios.

El funcionario agregó que se han identificado 38 víctimas, de las cuales solo una es mujer. La capital del estado destaca con cinco casos, mientras que San Martín Texmelucan tiene dos y 19 municipios reportan una o más víctimas.

“Estas son conductas en las cuales habitantes de algunas comunidades realizan acciones propias de una autoridad como lo es, detener a personas. Y otras que no son propias, ni de la autoridad, ni de los ciudadanos, que es la de lastimar, lesionar o hasta privar de la vida a personas por la presunta comisión de delitos,” señaló el fiscal Higuera Bernal.

Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo son los estados en los que se acumulan más casos de linchamientos e intentos de linchamiento a nivel nacional, según datos de seguridad a nivel naciona.

Caso reciente en Atlixco

El fiscal también abordó el caso reciente de linchamiento en San Jerónimo Coyula, una junta auxiliar del municipio de Atlixco, donde más de 200 pobladores prendieron fuego a cuatro hombres, causando su muerte.

Las víctimas, mayoritariamente del municipio de Atlixco, fueron identificadas como José Gumaro O., albañil de 26 años; Orlando G., trabajador de un taller mecánico de 27 años; Orlando C., albañil y campesino de 30 años; mientras que la cuarta víctima aún no ha sido identificada. Erika Soledad G., concubina de Orlando G., sobrevivió al ataque y fue trasladada al Hospital General de Atlixco.

Higuera Bernal subrayó que, hasta el momento, no hay denuncias formales por parte de los pobladores de Coyula sobre el robo del vehículo que motivó el linchamiento. Añadió que las víctimas no tenían antecedentes graves de delitos y enfatizó que esto no justifica privarles de la vida.