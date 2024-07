Fiscalía investigará omisión de policías en ataque a casino en Sonata

La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación sobre la posible omisión de las autoridades municipales al no advertir el ingreso de personas armadas con rifles de asalto al casino ubicado en Plaza Sinfonía del Distrito Sonata, en Lomas de Angelópolis II, donde dos personas fueron ejecutadas.

El fiscal Gilberto Higuera Bernal condenó que hombres armados pudieran ingresar a un lugar público bien ubicado y que, a pesar de que previamente se había registrado seguridad en la zona, esta no se hizo presente aquella noche del pasado martes.

“Es muy lamentable que puedan ingresar a un lugar de ese tipo personas armadas, eso tiene que ver con la administración de ese lugar. Es muy lamentable que no haya seguridad, lo podemos advertir en los datos preliminares de los videos que hemos visto”, expresó.

Sin embargo, añadió que “es más lamentable” que la policía municipal no advirtiera el ingreso de los vehículos, a pesar de que uno de ellos rompió una pluma del estacionamiento, lo que evidenció que la seguridad estaba descuidada y por ello la investigación incluirá la irresponsabilidad de la autoridad policial para salvaguardar a la ciudadanía, lo cual, advirtió, no puede volver a ocurrir.

Durante una rueda de prensa, Odette Alejandra Flores Ventura, coordinadora especializada en investigación de homicidios dolosos, confirmó que el ataque resultó en la muerte de dos hombres, uno de ellos armado con una pistola 9mm, además de tres clientes heridos y una mujer secuestrada.

Flores Ventura detalló que la investigación incluye la revisión de más de 77 cámaras de videovigilancia. Según los datos recopilados, alrededor de las 22:00 horas del martes, un grupo de cinco hombres con pasamontañas y chalecos antibalas, armados con rifles de asalto, ingresaron al casino buscando a “determinadas personas” y, al localizarlas, les dispararon.

Hasta el momento, ninguna persona ha acudido a la Fiscalía para identificar a las víctimas . No obstante, la dependencia avanza en la identificación de los hombres involucrados en el ataque.

Las dos mujeres heridas recibieron impactos de bala que provocaron fracturas en la pelvis y en el fémur de la rodilla, junto con múltiples abrasiones en los brazos. El hombre herido presentó una lesión en su hombro izquierdo. Todos ellos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Los atacantes privaron de la libertad a una mujer al salir del lugar, sin que hasta ahora se haya denunciado su desaparición.

La Fiscalía ha logrado identificar cuatro vehículos utilizados por los agresores, de los cuales dos ya han sido asegurados. Uno de los vehículos tenía reporte de robo en Tlaxcala y el otro presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

En la escena del crimen, se encontraron más de 30 cartuchos percutidos de rifles de asalto. Además, las autoridades aseguraron dos teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas.

En cuanto a la persona secuestrada, Higuera Bernal confirmó que tiene relación con una de las víctimas del homicidio y que continúan trabajando en la identificación de las víctimas.

“Al no haber una identificación directa, lo que se hace es contrastar con los estudios periciales. Estamos en eso, creemos haber ya logrado la identidad, pero no vamos a ser irresponsables y adelantarnos hasta no tener esta total identificación”, concluyó.