Dueño saca a pasear a pitbull sin correa y este mata a perrito en Puebla

Los perros son considerados, por muchas personas, como uno de los animales más nobles y cariñosos. Desafortunadamente, hay sujetos que mal educan a estos lomitos, provocando que tengan conductas agresivas a otras mascotas e incluso a personas.

Las autoridades piden a todos los amos que al momento de pasear con sus mascotas, estas tengan correa para evitar algún tipo de tragedia, tal como la que ocurrió en calles de Puebla. El reportero Luis Gabriel Velázquez utilizó su cuenta de X para compartir una grabación, de poco más de dos minutos, en la que se ve el preciso momento en que un pitbull atacó a dos french poodle.

En las breves imágenes se aprecia cómo el responsable del animal intentó alcanzar a su mascota, mas esta corrió directo contra las que serían sus víctimas. Pese a que la mujer afectada notó que sus lomitos corrían peligro, poco pudo hacer para rescatar a los dos perritos.

Tras la pelea, un repartidor de comida rápida se sumó para separar a los animales, mas uno de estos ya no contaba con signos vitales: “Así fue el momento en que un perro pitbull SIN CORREA se abalanzó contra dos perritas french y su dueña cuando paseaban en Lomas de Angelópolis, Puebla, matando a una de ellas”, escribió el comunicador.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde el Instituto de Bienestar Animal de Puebla insertó el siguiente comentario “Buen día; nos encontramos dando el seguimiento correspondiente, serían tan amables de compartirnos mayor información, como ubicación exacta o un número de contacto vía DM, por favor”.

Asimismo, otras personas comentarios “Siempre los dueños paseando a sus perros sin correa y sin saber qué carajos hacer en esos casos. Ya me tienen harta la gente que tiene perros solo por tener y no se procuran por investigar sobre la raza o qué hacer en caso de primeros auxilios”, “La responsabilidad fue del propietario, no hay perros malos, hay dueños irresponsables” o “Hay que sacrificar al dueño del pitbull”.