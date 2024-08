Niños sin seguridad social y en riesgo de perder su casa por desaparición de padres

Seis de cada 10 niños no tienen acceso a seguridad social y están en riesgo de perder su hogar porque no existe una declaración especial de ausencia para sus padres desaparecidos, quienes les tutelan esos derechos, compartió María Luisa Núñez Barojas, del Colectivo Voces de los Desaparecidos en Puebla.

La asociación ha trabajado con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla en la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado que está en la congeladora desde hace 10 meses, y busca ayudar a los familiares de mujeres y hombres que se encuentran en calidad de no localizados.

Y es que el territorio poblano es uno donde las personas desaparecidas no cuentan con personalidad jurídica que les permita, bajo el principio de presunción de vida, acceder a sus derechos civiles, patrimoniales y laborales, dejando a las personas no localizadas y sus familiares indefensos.

–¿Qué implica que haya una declaratoria especial de ausencia?

Para que los niños vayan a la escuela piden la responsabilidad de un tutor, y para los créditos hipotecarios ante Infonavit o ante el Issste, si ya no está el trabajador o la persona está desaparecida, lo tienen como una persona morosa que no está cumpliendo y mandan sus casos a despachos para que litiguen el desalojo de las casas.

De cada cinco casos, tres familias están en esta situación. Hay casos de menores en los que quienes han tomado la batuta son los tíos, los hermanos o los abuelos. Cada situación es diferente.

MURAL Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla pintaron un mural atrás del mercado de Garibaldi en honor a Claudia Morales Vargas, mujer desaparecida en el año 2016. FOTO: Sergio Cervantes/Agencia Enfoque

–¿Qué opción tienen los familiares ante la falta de esta ley?

Tenemos abuelos de más de 60 años que ahora han asumido la responsabilidad de manutención de sus nietos. Sin embargo, quienes tienen seguro no lo pueden hacer porque no están sus padres y les exigen que se demuestre que tienen la custodia o son legalmente los tutores, y por ello los familiares promueven un juicio de amparo, lo cual es desgastante.

Si recurren a las instituciones públicas, el tiempo de atención se duplica, entonces les queda optar por el camino más largo y costoso, que es litigar ese derecho.

–¿Cuál es el llamado a los legisladores que siguen retrasando su aprobación?

Queremos que se sensibilicen, la Ley de para la Declaración Especial de Ausencia es una herramienta necesaria, importante y urgente. Tenemos niños cuya guarda y custodia está a la deriva, niños que no tienen acceso a seguridad social o que están en riesgo de perder su casa porque no existe una declaración de ausencia por parte de quienes les tutelan esos derechos.

La ley no se contrapone a derechos, creencias de otra índole, ni posturas políticas o religiosas, nada. Hay tiempo para aprobarla.

–¿Cómo ha mejorado la Comisión Estatal de Búsqueda?

Hay profesionales que se conducen con una sencillez humana que definitivamente mejora el servicio. Tratan de no ser tan burocráticos, atienden de buena manera y, en la medida de sus posibilidades, resuelven con lo que tienen.

Antes no te resolvían, tardaban años. Para salir atendían casos de casi un año de desaparición. Ahora buscan la forma de resolver, no dicen ‘hoy no se puede’. Son gente que está haciendo el esfuerzo por dar resultados.

Sin embargo, se requiere de más personal; no es suficiente, esperamos que haya más disponibilidad de recursos para contratar. Cada acción de búsqueda que se hace es previo consenso con los familiares.

Hoy sí se les toma en cuenta, se está haciendo un esfuerzo por el titular y las direcciones para que se trabaje conforme a la ley. También actúan sin limitantes, pero sin ir en contra de lo establecido, como debe ser en todas las dependencias.

–¿Cuántas personas siguen sin localizar o cuál es el registro que tiene el colectivo?

En términos generales, el contexto de la desaparición forzada sigue igual. La Fiscalía sigue dejando pasar el tiempo y las carpetas de investigación se extienden. No podemos hablar bien del trato que se les da a quienes no forman parte del colectivo, y eso tiene que ser parejo.

La Comisión de Búsqueda de Personas lleva un registro, pero siguen existiendo casos donde han pasado tres o cuatro meses sin encontrarlos. La cifra sigue oscilando por lo menos en tres mil personas desaparecidas en el estado, pero sabemos que siempre hay una cifra negra.