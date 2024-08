“Comparto la indignación”: gobernador de Puebla habla del bloqueo en la México-Puebla

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del estado de Puebla, se pronunció respecto al bloqueo que los manifestantes ejidatarios mantienen en la autopista México-Puebla. El caos vial lleva más de 40 horas, y ha generado pérdidas económicas considerables y un sinnúmero de quejas de usuarios que se quedaron varados dentro de sus vehículos.

El dialógo “no ha sido posible hasta el momento”, reconoce Sergio Salomón

El gobernador escribió su comunicado a través de su cuenta personal en X, donde entendió la indignación y las numerosas quejas de miles de personas afectadas por el bloqueo. “Comparto la indignación de miles de usuarios de esta vía de comunicación que han visto afectadas sus actividades laborales y personales desde el día de ayer en la tarde”, declaró Sergio Salomón.

Sin embargo, el gobernador declaró que las autoridades y los manifestantes no han llegado a un acuerdo y, por lo tanto, las demandas y los objetivos de la manifestación no han sido atendidos para su resolución: “Como ya lo hizo patente el Presidente de México, existen intereses particulares detrás de los bloqueos (...) Hemos buscado el diálogo que nos permita alcanzar un acuerdo. Desafortunadamente esto no ha sido posible hasta el momento”.

Intereses personales y engaños en el bloqueo México-Puebla

Por otro lado, el gobernador de Puebla añadió que las personas afectadas en el bloqueo recibieron la ayuda de la Guardia Nacional para atender cualquier percance: “El estado ha tenido presencia con elementos de Seguridad Pública y personal médico para auxiliar a los usuarios”.

Además, Sergio Salomón especificó los intereses personales y los engaños que entran en juego dentro del bloqueo, añadiendo la tensión de la población que se incrementa cada día más. “Por eso reitero el llamado al grupo de manifestantes para que no se dejen envolver por quienes dicen defenderlos. Están siendo engañados, y están quedando expuestos ante la sociedad que se siente agraviada por el bloqueo”, aclaró el gobernador.