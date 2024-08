Gobierno heredará multa de 64 mdp por obra Inconclusa del marinismo a Armenta

“La Corte nos dio la espalda”, expresó el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina al confirmar que el litigio en curso por el pago de 640 millones de pesos por una obra inconclusa durante la administración de Mario Marín Torres, se prolongará hasta la siguiente administración, encabezada por Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, explicó que aún no se ha alcanzado una resolución definitiva, ya que el gobierno estatal está explorando alternativas legales para evitar el pago de esta cantidad o incluso una cifra mayor a la empresa “Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V.”, la cual obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009.

El gobernador manifestó su descontento con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revocó la sentencia de un tribunal colegiado favorable al estado.

“Lo que sí nos hizo la Corte fue darle la espalda al Estado, había motivos muy fuertes para que nos diera la razón (...) Quieren más, pero no estamos dispuestos a pagar ni un solo centavo que no esté debidamente justificado”, afirmó.

Céspedes Peregrina anticipó que este asunto no se resolverá antes de que concluya su administración el 14 de diciembre, dado que el proceso legal es largo. No obstante, aseguró que continuarán defendiendo su posición con argumentos legales, ya que considera que el monto reclamado no corresponde al cálculo correcto.

En junio pasado, la Segunda Sala de la SCJN ordenó dar trámite al amparo presentado por la constructora, tras revocar la sentencia de un tribunal colegiado que había fallado a favor del estado. Este amparo está relacionado con la concesión para la construcción del Libramiento Poniente en la capital poblana.

El proyecto inicial contemplaba una inversión de más de 640 millones de pesos, la cual pretendía conectar la Autopista Siglo XXI con el Arco Norte y la autopista a la Ciudad de México.

Sin embargo, en junio de 2012, durante el mandato de Rafael Moreno Valle, se retiró la concesión a Melgarejo debido a problemas con la liberación del derecho de vía, y la construcción fue finalmente adjudicada a Pinfra.