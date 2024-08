Puebla compite para recibir nueva fábrica de autos eléctricos chinos

Puebla está compitiendo con otras tres entidades del país para lograr que la empresa china BYD instale su nueva fábrica de autos eléctricos en la región. El gobernador Sergio Céspedes Peregrina aseguró que el estado cuenta con todas las condiciones necesarias para recibir esta inversión.

Aunque el mandatario poblano evitó hacer comentarios detallados debido a los contratos de confidencialidad, destacó que Puebla tiene lo necesario para atraer a BYD. Sin embargo, subrayó que no se comprometería más allá de las condiciones que el estado puede ofrecer.

“Seguimos en el tema de atracción de inversiones. Habrá que ver cuáles son las condiciones que tenemos y cuáles tienen ellos. Hoy, por temas de confidencialidad, no podemos hablar mucho, pero siempre estaremos luchando con todo lo que esté a nuestro alcance, no más de lo que no está en nuestro alcance”, declaró Céspedes.