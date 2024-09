Inversión local supera en un 65% a la extranjera en dos años: Céspedes

En Puebla, la inversión local supera en un 65% a la extranjera registrada en los últimos dos años, que asciende a tres mil 400 millones de dólares, según informó el gobernador Sergio Céspedes Peregrina, quien destacó la importancia de generar mejores condiciones económicas para la población del estado.

Durante la inauguración de la XXVIII Expo Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) 2024, reconoció el llamado de los empresarios a fomentar más oportunidades de empleo y mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Destacó que este compromiso para atender la desigualdad se debe asumir entre todos juntos, empresarios, sociedad y gobierno.

El gobernador también resaltó que en los últimos dos años de su administración se han llevado a cabo inversiones históricas en infraestructura, superando los 18 millones de pesos en los 217 municipios del estado.

Si generamos empleo y hay más recursos en manos de los consumidores, estos comprarán más a los abarroteros”, añadió.

Céspedes Peregrina precisó que, según la metodología desarrollada por la Secretaría de Economía, la inversión local está por arriba de la extranjera en un 65%, es decir dos mil 275 millones de dólares más.

El gobernador dijo que se necesita más gente comprando en la formalidad, para ello, el consumidor tiene que tener mejores condiciones adquisitivas para generar una conciencia de que su recurso es mejor empleado cuando se gasta en la formalidad, no en la informalidad.

“Cuando se gasta en la informalidad no sabemos el origen del producto ,y cuando no sabemos el origen del producto no sabemos si estamos alimentando a una economía formal o a una economía delincuencial”, expresó.