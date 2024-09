Cambio en la Secretaría de Economía: Alejandra Montiel sustituye a Milo Barrera

Alejandra Montiel fue nombrada como secretaria de Economía de Puebla, tras la salida de Ermilo Barrera Novelo, quien se integrará al gobierno de Yucatán, su estado natal.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal Sergio Céspedes Peregrina nombró a la titular de la nueva dependencia, de quien confía en su capacidad para cerrar la última etapa en el cargo.

Esto, debido a que la presente administración culmina en la primera quincena del mes de diciembre y le tocará consolidar los proyectos de inversión que están pendientes para la recta final de la gestión y llevar las labores de entrega-recepción.

Ermilo Barrera anunció que a partir de octubre se integrará como secretario de Fomento Económico y Trabajo del gobierno de Joaquín Díaz Mena, próximo gobernador de Yucatán.

Cabe recordar que, desde el inicio de la administración estatal, esta dependencia ha tenido otros cambios, pues en 2023, Olivia Salomón Vibaldo dejó el cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura del estado, por lo que en su lugar quedó Milo Barrera.

¿Quién es Alejandra Montiel, la nueva secretaria de Economía?

Alejandra Montiel es licenciada en derecho internacional por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y cuenta con una maestría en Marketing and Brand Managment por la misma institución privada.

A lo largo de su carrera ha ocupado varios cargos en el gobierno del estado, incluyendo la Dirección General de Promoción y Atracción de Inversión y la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la Inversión del Estado de Puebla.

Además, es fundadora del programa When In y participó como secretaria técnica de Invest In Puebla y fue ministra de economía durante 2023.

En la reciente misión económica-comercial a Alemania y España, participó en las reuniones con empresarios para buscar la integración de las cadenas de proveeduría automotriz de Puebla con sus próximas inversiones y proyectos.