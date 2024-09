Ahora estudiantes de universidad privada denuncian acoso de profesores

Un grupo de alumnas, docentes y padres de familia protestaron afuera del campus Tec de Monterrey en Puebla contra profesores señalados de presunto acoso sexual, quienes esperan que los directivos reciban sus denuncias y procedan contra los involucrados.

Con lonas, pancartas, una batucada y diversas consignas, las víctimas de acoso sexual se manifestaron este 25 de septiembre para denunciar presuntas agresiones sexuales, despidos injustificados y supuesto acoso por parte de maestros y alumnos, al interior de la universidad.

“El Tec De Monterrey no me cuida, me cuidan mis amigas, me cuida mi maestra y la corren con violencia”, gritaban estudiantes para respaldar a la profesora Merisia “N”, quien denunció que ha sido víctima de acoso, por lo que fue retenida en la institución en contra de su voluntad y posteriormente obligada a firmar su renuncia.

“Yo por lo menos tengo a 12 denunciantes y muchas somos testigos de estos actos, esto fue el 20 de agosto de este año (el despido)”, señaló.

Entre los docentes que fueron señalados en la protesta está Omar E., director del departamento de la la Escuela de Arquitectura de Arte y Diseño (EAAD), quien ha cometido acoso digital contra alumnas.

Miguel T., quien fue señalado de acosador y también fue acusado de tocamientos físicos inapropiados y también por realizar miradas lascivas contra a las jóvenes.

Así como Álvaro N., profesor de tiempo completo de Arquitectura, quien también ha acosado y hostigado sexualmente a las alumnas del Tec de Monterrey.