Hello Seahorse!, Patita de Perro y más llegan gratis al Festival Internacional de Puebla

Hello Seahorse!, Los Patita de Perro y Frente Cumbiero, son algunos de los artistas que participarán en la décimo sexta edición del “Festival Internacional de Puebla”, el cual tendrá entrada gratuita y contempla más de 75 actividades.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Cultura, Enrique Glockner Corte detalló que el festival se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre, con la participación de 68 grupos: 51 locales, 11 nacionales y seis internacionales.

La programación contempla música, cine, teatro, danza, literatura, arte circense, exposiciones y un corredor artesanal con alrededor de 20 artesanas y artesanos poblanos; estas actividades se llevarán a cabo en 12 distintas sedes del estado, entre las que destaca el Centro Cultural “San Roque”, el Auditorio de la Reforma y municipios como Huejotzingo, Palmar de Bravo y Tecali de Herrera.

Algunos de los artistas invitados serán: Haydée Milanés, Hello Seahorse!, Los Patita de Perro junto a Mario Iván Martínez, Los rebeldes de Montag, The Clarinet Camerata of México, Cuarteto Latinoamericano, Banda Conmoción, Duncan Phinas, Frente Cumbiero, Manuel García, Gore and Carnage y Ruido Subterráneo, entre otros.

La cartelera de eventos puede consultarse a través de las redes sociales de la dependencia: Secretaría de Cultura Puebla en Facebook, @culturagobpuebla por Instagram y @CulturaGobPue en X, así como en la página web sc.puebla.gob.mx