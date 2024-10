Chedraui confirma hoyo financiero de la administración que dejó Adán Domínguez

El presidente municipal, José Chedraui Budib, confirma la existencia de un hoyo financiero heredado del gobierno de Adán Domínguez Sánchez, aunque aún se encuentra en proceso de confirmar la cifra total.

En una entrevista, Chedraui Budib explicó que ya han firmado las actas correspondientes al proceso de entrega-recepción y que este jueves por la tarde sostendrá una reunión de trabajo con su gabinete para analizarlas y obtener mayor claridad sobre el estatus de los pagos por obras.

“Sí existe un hoyo financiero, lo hemos mencionado, y también lo admitieron ellos, aunque desgraciadamente lo hicieron tarde. No estamos de acuerdo con esta situación y no lo vamos a solapar. Como bien ha dicho el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, no habrá persecución, pero actuaremos con mano firme”, advirtió.