¿No pagas tus infracciones? Analizan medidas más estrictas tras caso LordFotomultas

El gobierno de Puebla evalúa la posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso local para fortalecer el cumplimiento de las fotomultas y la verificación vehicular, ya que una gran cantidad de ciudadanos no está cumpliendo con estas obligaciones.

Así lo indicó el mandatario Sergio Céspedes Peregrina, quien indicó que es necesario hacer cumplir la ley, por lo que con el Legislativo se analizará cómo se puede implementar una normativa que asegure el cumplimiento de las fotomultas y las verificaciones.

“Es un gran problema que se tiene y desgraciadamente esto sigue avanzando para mal, no es sano, hay infinidad de gente que no está cumpliendo con sus obligaciones (…) tristemente cuando no se cumple con sus responsabilidades tienes que aplicar la ley”.