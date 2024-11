Esposo de jueza de Tehuacán acosa sexualmente a abogada en Poder Judicial

La abogada Paloma Corte denunció ante la Fiscalía de Puebla el acoso sexual que sufrió en las oficina del Poder Judicial por parte de Roberto Medina Torres, quien es el esposo de Blanca Laura Ollivier, jueza de Tehuacán.

La abogada mencionó que acudió a la “Ciudad Judicial” para realizar algunos trámites, mientras se encontraba en una ventanilla del recinto, se percató de que Roberto Medina Torres le estaba tomando fotografías por debajo de su falda.

Paloma Corte denuncia acoso sexual en el Poder Judicial de Puebla

Paloma Corte denunció mediante redes sociales que mientras se encontraba en la ventanilla de las oficinas del Poder Judicial de Puebla realizando un trámite, se percató por el reflejo del cristal que un hombre mayor la estaba grabando con su celular de una manera no convencional.

La abogada hace énfasis en que Roberto Medina Torres le estaba grabando partes específicas de su cuerpo, por lo que, al darse la vuelta, lo confrontó y confirmó que el esposo de la jueza de Tehuacán, Blanca Ollivier, le estaba tomando video debajo de su falda.

La víctima de Roberto Medina Torres decidió alertar a la policía, por lo que el esposo de la jueza trató de borrar las imágenes, pero al dejar a la vista la pantalla de su celular, dejó entrever que habían otras mujeres que habían sido grabadas sin su autorización.

Paloma Corte asegura que jueza defiende a acosador a “capa y espada”

Paloma Corte evidenció lo ocurrido con Roberto Medina en sus redes sociales, en las que mencionó que la jueza, Blanca Laura Ollivier le ofreció disculpas, y le aseguró que estaba muy apenada por que ella había pasado por algo similar; sin embargo, “era su esposo”.

“La esposa de Roberto se acercó a mí, me dijo que me entendía, que había estado en mi lugar, pero no iba a dejar solo a su esposo, ha mandado a equipos de abogados, ella es la mujer de mi acosador, de Roberto Medina Torres, una juez dedicada a impartir justicia defendiendo a un acosador a capa y espada”: Paloma Corte.

Claudia Sheinbaum pide a Citlalli Hernández hacerse cargo del caso

En la mañanera del miércoles 13 de noviembre, el reportero Manuel Pedrero, le aseguró a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que en la galería del celular de Roberto Medina también había fotografías íntimas de menores de edad.

Al respecto, la presidenta mencionó que “no había escuchado sobre el caso de Paloma Corte”, pero pidió a la Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, tome el caso para “apoyarla”.

Respecto a lo sucedido, el Poder Judicial emitió un comunicado respecto al caso de Paloma Corte: “El personal de Protección Integral y la Policía Auxiliar respondieron de manera inmediata a la solicitud de una litigante y le brindaron todo el apoyo necesario”.