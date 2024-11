Sin acuerdo para subir pasaje, transportistas amenazan con alza unilateral

Tras el rechazo al aumento en la tarifa del pasaje, transportistas han advertido un alza unilateral, similar a lo que han hecho otros conductores al interior del estado, aunque este fuera de la Ley.

Autoridades estatales y concesionarios del transporte público sostuvieron un encuentro en el que se determinó que será la administración entrante, encabezada por Alejandro Armenta Mier, la que decida sobre un posible aumento en el pasaje.

En el encuentro participaron los subsecretarios Enrique Rivera, de Gobernación, y Hugo Cruz, de Movilidad, quienes encabezaron la mesa de diálogo.

Durante la reunión convocada en Casa Aguayo, la cual no duró más de 30 minutos, las autoridades aseguraron que se presentó un análisis técnico sobre las condiciones necesarias para considerar un ajuste tarifario. No obstante, reiteraron que el actual gobierno no autorizará ningún incremento.

Transportistas critican

Los concesionarios expresaron su inconformidad ante la falta de acuerdos, quienes a pesar de haber citados este martes, aseguraron que no se presentó ningún estudio, no hubo ni estuvieron los titulares de las secretarias.

“‘Hagan lo que quieran, estamos preparados para todo´. Esa fue la respuesta del subsecretario de Movilidad.. Es inaceptable, pero somo gobernados y hasta donde se rompa la Ley”, declaró Delfino Reyes Bocardo

A su vez, Samuel Mendez, expuso que el sector abarca a 16 mil concesionarios en Puebla, cuya actividad económica sustenta a aproximadamente 48 mil familias.

Refirió que su demanda se basa en los cálculos que han hecho la propia autoridad sobre la operación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que tiene 11.50 pesos de subidio estatal, así como de la operación de “taxis pirata” en el Periféfico Ecológico, que cobran de 10 a 40 pesos, así como mototaxis.

En el caso de las unidades del transporte colectivo, dijo que un autobus gasta dos mil 500 pesos de diésel al día, con un ingreso diario de tres mil 700 pesos y 600 a 700 pesos que se queda el chofer.

José Luis Barrientos, otro representante del gremio, señaló que el transporte irregular es el principal beneficiado de esta situación, afectando tanto a los usuarios como a los concesionarios.

Los transportistas han planteado un incremento en la tarifa del pasaje entre 14 y 19 pesos, para mantener la viabilidad del servicio, sugiriendo además un esquema de subsidio gubernamental similar al implementado en el sistema de metrobús RUTA.