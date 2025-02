Armenta terminará obras viales y de transporte heredadas

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, concluirá diversas obras que quedaron pendientes de la administración de Sergio Céspedes Peregrina, entre ellas los distribuidores viales, así como la Fase 3 de la Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Durante su gestión de dos años, el exgobernador Céspedes ejecutó más de mil 444 obras en distintos sectores.

Destacan la construcción de 292 techados, intervención de más de mil 100 aulas, 10 mercados, 23 unidades deportivas, más de 100 tramos carreteros y seis distribuidores viales, de los cuales cuatro fueron concluidos y dos siguen en proceso.

Distribuidor Ejército de Oriente

Ubicado en la zona de Amalucan, esta obra se encuentra en su fase final con trabajos en los accesos perimetrales, los cuales han sido rehabilitados debido a daños previos. Su construcción inició el 26 de febrero de 2024 con una inversión de 750 millones de pesos.

Por otro lado, al cierre de la pasada administración, el distribuidor en Coronango estaba en la etapa de colocación de trabes, losa de cubierta, parapetos y pavimentación en la parte baja.

Edificio de la Secretaría de Finanzas

El nuevo edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo, está programado para concluir en marzo. Su importancia radica en que contará con un centro de datos (data center), el cual permitirá optimizar los sistemas tecnológicos y administrativos de la dependencia.

Fase 3 Línea 4 de RUTA

Las obras pendientes en la Fase 3 de la Línea 4 de RUTA, que recorre el Periférico Ecológico, incluyen la aplicación de microcarpeta asfáltica y la instalación de señalización.

Deficiencias en la nueva sede del Congreso

La nueva sede del Congreso del Estado, ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza, en la zona de Los Fuertes, presentó problemas de filtraciones de agua y falta de conexión eléctrica. El edificio tuvo un costo de 855 millones de pesos y fue inaugurado el 18 de noviembre.

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración dará continuidad a todas las obras pendientes, incluyendo el distribuidor vial de Amalucan, la continuidad de la ciclopista en Cúmulo de Virgo y la Línea 4 de RUTA.

Justificó que su antecesor solo gobernó durante dos años y emprendió proyectos que “técnicamente era imposible concluir” en su periodo.

“A mí me lo comentó. Incluso me dijo: ‘Oye, Armenta, puedo empezar la obra de Finanzas, pero no me daría tiempo de terminarla’. Le dije adelante, yo no tengo filias o fobias sobre si una obra la inicia un sexenio o la concluye otro”, expresó.