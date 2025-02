Parquímetros en Puebla: ¿cuándo regresan las multas por uso de estacionamiento público?

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó que el programa de parquímetros se encuentra en una fase de socialización con la ciudadanía, por lo que, hasta el momento, no se aplicarán multas a quienes se estacionen en el primer cuadro de la ciudad.

El edil detalló que en marzo y abril se llevará a cabo la difusión del uso de los parquímetros para que los ciudadanos conozcan su funcionamiento.

“Ahorita no están funcionando. Primero hay que colocar la señalética adecuada, si no hay, no podemos multar absolutamente a nadie. Este mes estaremos en la etapa de socialización del programa”, explicó.