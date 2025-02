Carril de RUTA en Periférico también podrá ser usado por autos; cobro en línea 4 en pausa

La directora de Carreteras de Cuota, Norma Layón Aarun, informó que en el carril donde circulan unidades de la Línea 4 del Periférico Ecológico deberán respetar una velocidad máxima de 50 km/h y puede ser utilizado también por automóviles particulares.

En rueda de prensa, precisó que este carril de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) es preferente y no exclusivo. Esto significa que los vehículos privados pueden utilizarlo, siempre y cuando respeten el límite de velocidad establecido.

La señalización correspondiente fue recientemente instalada para informar a los conductores.

Por otro lado, la funcionaria señaló que aún no hay condiciones para comenzar a cobrar a los usuarios, ya que las obras en la zona no han sido concluidas y las estaciones carecen de energía eléctrica.

Durante un recorrido de supervisión, Layón Aarun mencionó que encontró a la empresa encargada de la fibra óptica realizando conexiones en los tableros de las máquinas de cobro.

Además, detalló que, de los nueve elevadores previstos para las distintas terminales, solo dos están en funcionamiento. Cinco más están en periodo de pruebas y dos aún no han sido instalados; estos últimos corresponden a los paraderos de Atlixco B y Cholula B.

“En los paraderos no hay energía eléctrica, por lo tanto, hasta que la obra esté completamente terminada, no se podrá iniciar el cobro, porque no estamos en condiciones para hacerlo”, expresó.