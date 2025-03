Puebla va por bandera blanca contra analfabetismo: capacitarán a 150 mil este año

Este año, Puebla tiene como objetivo alfabetizar a 150 mil poblanos, para reducir la tasa de personas en la entidad que no saben leer ni escribir del 6% al 3%, acercándose a la meta de declarar el estado como un territorio libre de analfabetismo.

Durante la firma del convenio para la Jornada de Alfabetización en Puebla, el Director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, subrayó que este esfuerzo marcará un cambio significativo en el desarrollo del estado, pues actualmente, hay 308 mil poblanos analfabetas, lo que representa el 6% de la población.

En su visita a la capital, señaló que con la alfabetización de 150 mil personas en este 2025, se podrá atender aproximadamente la mitad de la población analfabeta de Puebla, sacándola “de la larga noche sin estrellas” y ofreciendo nuevas oportunidades de capacitación y crecimiento .

“La primera bandera blanca que vamos a levantar, va a ser declarar a Puebla territorio libre de analfabetismo, con eso vamos a contribuir para que 250 mil alfabetizados en Puebla van a ayudar y la entidad va a ser pilar fundamental para alcanzar bandera blanca a nivel nacional”, expresó.

Dijo que el objetivo es cumplir con los estándares internacionales establecidos por la UNESCO, bajo la ONU, reduciendo el analfabetismo a un 4% en la población.

Afirmó que para enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum espera levantar la bandera blanca junto con Puebla, declarando a México como territorio libre de analfabetismo.

Retos educativos en Puebla y México

Contreras Castillo también destacó que en Puebla existen un millón 736 mil personas en rezago educativo , de las cuales 380 mil no saben leer, 466 mil no terminaron la primaria y 987 mil no concluyeron la secundaria.

A nivel nacional, aún existen 4.2 millones de mexicanos analfabetos, 7.8 millones que no completaron la primaria y 15.5 millones que no terminaron la secundaria y 27.5 millones de mexicanos en el rezago educativo, lo que representa un desafío educativo a gran escala.

El Director del INEA indicó que se trabajará en conjunto con el Instituto Tecnológico Nacional de México para alfabetizar a al menos un millón de mexicanos este año, con el fin de reducir la tasa de analfabetismo del 4.2% al 3.2%, logrando una cifra más sostenible que permita declarar a México como territorio libre de analfabetismo.

“El desarrollo del país solo será posible si combatimos el rezago educativo. Estamos cumpliendo con la instrucción de la primera mujer presidenta de la República, quien ha hecho de la educación un principio fundamental de la 4T, y ‘En educación, primero los pobres’ significa atender este rezago”, agregó Contreras Castillo.

El Compromiso de Puebla en la Educación

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que para el próximo año se alcanzará el 50% de la meta de alfabetización en el estado. Además, se implementarán estímulos para los alfabetizadores en tres momentos: al inicio, a la mitad y al final del proceso. Los alfabetizados también recibirán programas sociales que les permitan completar su ciclo de aprendizaje de acuerdo con los protocolos establecidos.

La Secretaría de Gobernación (Segob), junto con las secretarías de Educación, Salud, Bienestar y el DIF, entre otras dependencias, colaborarán estrechamente para apoyar al Director del Instituto Estatal de Educación en esta noble causa.