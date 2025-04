Influencer ‘El Arturito’ prueba tacos árabes poblanos y destroza a taquería por su mal servicio

El influencer gastronómico conocido como El Arturito tuvo una mala experiencia a la tradicional taquería La Oriental, en la ciudad de Puebla para probar los famosos tacos árabes.

A través de un video publicado en TikTok, compartió su reseña negativa sobre el trato recibido en la sucursal ubicada en la 14 Sur, colonia Bella Vista, calificando el ambiente como “hostil” y criticando fuertemente la actitud del personal.

Aunque reconoció que los tacos árabes estaban deliciosos —destacando el de queso, carne, salsa y jocoque —, aseguró que nunca volvería al restaurante por el mal servicio.

“Son más hostiles que la chingada”, expresó molesto, luego de ser atendido de forma poco cordial al momento de realizar su pedido.

El influencer señaló que desde su llegada a La Oriental fue recibido con indiferencia y grosería por parte del personal, sin que estos supieran que él se dedica a hacer contenido gastronómico.

Durante su intento por obtener más información sobre el origen de los tacos, uno de los trabajadores le respondió secamente: “No sé, la carne me la traen ya hecha.”

La respuesta, sumada al ambiente incómodo, lo hizo desistir de grabar el proceso de preparación.

“Iba a grabar cómo se hace, pero con esas jetas… aquí no vienes a que te sonrían... Se ve muy rico, pero aquí no hay amor. Aquí no se viene a hacer amigos, se viene a comer”, comentó.