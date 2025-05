Pepe Chedraui contempla denuncias por observaciones de la ASE a cuenta pública de Lalo Rivera

“Sin dolo ni persecución, pero no vamos a ocultar nada”, dijo el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, respecto a la posibilidad de presentar denuncias por las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública del exalcalde Eduardo Rivera Pérez.

Tras la escenificación de la Batalla de Puebla, declaró que su gobierno está obligado a responder a los requerimientos de la ASE, pero únicamente con la información que fue entregada durante el proceso de transición. Lo que no haya sido recibido, advirtió, no podrá ser solventado por su administración.

“<i>No nos hacemos responsables de documentación que no nos fue entregada. Estas son observaciones que hace la Auditoría, y nuestra obligación es presentar lo que tenemos; lo que no se nos dio, no lo podemos proporcionar,</i>” afirmó.