Además de una política de calidad en la educación media superior y superior que brinda a los jóvenes del estado y la región, la BUAP promueve la equidad y la inclusión entre los universitarios, una comunidad plural y diversa. Aunque se trata de una minoría, los estudiantes con alguna discapacidad encuentran en sus aulas y espacios un lugar donde superarse.

El ámbito deportivo no es la excepción para estos jóvenes que en la disciplina y superación encuentran un motivo para crecer. Dos ejemplos destacados son Hanna Camila Vázquez García, estudiante de la Facultad de Derecho, y Alexander Romero Calderón, alumno de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, quienes en el World Para Athletics Grand Prix, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 9 al 12 de mayo pasado, ganaron las medallas de oro en salto de longitud, categoría libre, clasificación T11 (ciego total), y plata y bronce en los 1500 y 400 metros planos, respectivamente.

Para atletas BUAP destacan en competencias nacionales e internacionales Foto: BUAP

Una carrera en ascenso

Hace tres años Hanna se inició en el atletismo; primero en pruebas de velocidad, más tarde en salto de longitud, disciplinas en las que ha obtenido tres medallas de oro y una de plata, en competencias nacionales e internacionales. Hoy, a sus 20 años de edad, es una deportista de alto rendimiento en el para atletismo: número uno en el estado y una de las cinco mejores del país en salto de longitud.

Ella es Hanna Camila Vázquez García, egresada de la Preparatoria Emiliano Zapata, en San Martín Texmelucan y estudiante de la Facultad de Derecho de la BUAP. Su más reciente logro: medalla de oro en salto de longitud, categoría libre, clasificación T11, en el World Para Athletics Grand Prix - 11° Abierto Mexicano de Para Atletismo, que se llevó a cabo en el Polideportivo CODE Revolución, en Jalisco, del 9 al 12 de mayo pasado, donde logró una marca de 3.61 metros, que superó a la del paranacional de la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) -octubre 2024, en Oaxaca-, donde también ganó el oro con un salto de 3.44 metros, en la categoría Juvenil Mayor Superior.

Su triunfo en el Grand Prix Jalisco 2025 le dio la clasificación para competir en próximas justas internacionales, como el Grand Prix y World Cups, entre otros, antesala de la calificación a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

A la estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho, el alba la sorprende con un sueño: triunfar en paralímpicos, de la mano de su guía Irma Estela Suárez Aragón, profesora de educación física en el Círculo Infantil.

“Por el atletismo estoy dispuesta a dejar y apostar todo”, expresa y ríe con natural emoción la para atleta que ha construido una trayectoria deportiva enfrentando retos, con disciplina, esfuerzo y la voluntad de triunfar.

Hanna se inició a los 14 años en el deporte: primero en fútbol 5 para ciegos y tres años más tarde en el para atletismo, gracias a la visión de su guía, Irma Suárez. “Entrené y clasifiqué al paranacional Sonora 2022; no haber ganado me pegó. Empecé a entrenar más seguido y en el paranacional Cancún 2023 logré mi primera medalla de oro en 800 metros planos y plata en 1500 metros planos”. Más tarde, con la orientación de su guía, incursionó en salto de longitud y en el paranacional CONADE Oaxaca 2024 ganó el oro: “Fue muy complicado, me costó perder el miedo, pero se elevó mi nivel de confianza”.

La mayor de tres hermanas, Hanna es oriunda de San Martín Texmelucan. En la amistad de sus compañeras de estudio y de deportes -incluida su guía Irma Suárez- ha encontrado un gran aliciente: “Son lo más importante de mi vida, tan importantes, como mi familia”. En el atletismo, un potencial de vida: “Es lo que a mí me gusta, no concibo una vida sin éste”.

Su próximo desafío: superar la marca de 3.61 metros en el paranacional del CONADE 2025 para lograr su pase a competencias internacionales que trazarán su ruta hacia los Paralímpicos Los Ángeles 2028.

En el podio, en pruebas de velocidad

De ser un simple pasatiempo, el atletismo pasó a formar parte importante en la vida de Alexander Romero Calderón, estudiante de segundo semestre de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso de la BUAP, quien se ha posicionado en los primeros lugares de los 400, 800 y 1000 metros planos.

Alex descubrió en el deporte un escaparate para sobresalir, sentirse feliz y ser él mismo. Primero probó con el fútbol 5 para ciegos y para natación, pero no logró adaptarse. Aunque desde pequeño corría, hace tres años incursionó de manera profesional en el para atletismo, disciplina que le exigió esfuerzo y dedicación.

“Debo admitir que mi preparación al inicio fue complicada, no sabía mucho sobre este deporte; sabía cómo correr, pero no lo había intentado de manera formal”, expresó el atleta representante de la delegación poblana. Desde entonces, se ha preparado con esmero en las distintas pruebas de resistencia y velocidad.

Con el apoyo y guía de su hermano, José Miguel, obtuvo los primeros lugares en los 400, 800 y 1500 metros planos en los Juegos Paranacionales de la CONADE 2023, celebrados en Cancún; ese mismo año también logró medalla de oro en los 800 metros planos en el Grand Prix de para atletismo.

También consiguió tres medallas de oro en los Juegos Paranacionales de la CONADE 2024, en Oaxaca: 400, 800 y 1500 metros planos. Recientemente, en el World Para Athletics Grand Prix 2025, en Jalisco, logró medalla de plata y bronce en los 1500 y 400 metros planos, respectivamente.

En su corta trayectoria deportiva, una travesía llena de experiencias como la describe Alex, sus padres -también corredores- se mantienen a su lado brindándole apoyo y guía. Es un estudiante con promedio de 8.7, aún no tiene inclinación por alguna licenciatura, pero sí tiene en claro sus aspiraciones deportivas: participar en los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

En el corto plazo se prepara para competir en los Juegos Paranacionales CONADE, a celebrarse este año en Aguascalientes, y para los Juegos Panamericanos Juveniles de Santiago, en Chile, que se realizarán en noviembre próximo.

Recientemente, Alexander Romero Calderón superó su récord personal al pasar de un minuto con 3 segundos a un minuto con un segundo, en los 400 metros planos. En el caso de 1500 metros planos, su mejor tiempo ha sido 4 minutos con 59 segundos. Otra de sus pasiones es tocar la guitarra y actualmente forma parte de la rondalla Enigma y bohemia de su preparatoria.