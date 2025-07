Acusan oportunismo del PAN por impugnación al delito de ciberacoso en Puebla

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Puebla, Jaime Natale Uranga, calificó como un “acto desesperado” la acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del delito de ciberacoso aprobado en el estado.

El legislador argumentó que esta acción refleja el debilitamiento del PAN en Puebla, al señalar que actualmente el partido carece de estructura, liderazgos y presencia política en los municipios.

“Es evidente el desgaste del PAN en Puebla: no tienen estructura, no tienen liderazgos ni alcaldes con mayoría. Esta acción ante la Corte es más una estrategia mediática que jurídica”, afirmó Natale.

Asimismo, subrayó que durante el proceso de análisis y discusión de las reformas al Código Penal se ofreció apertura total a todas las fuerzas políticas.

En ese contexto, reconoció que el PRI y Movimiento Ciudadano sí participaron y sus observaciones fueron consideradas, a diferencia del PAN, que se retiró de las mesas de trabajo sin aportar propuestas.

Natale añadió que antes de acudir a una instancia federal, los legisladores panistas debieron agotar los mecanismos de diálogo legislativo en el Congreso local.

En el mismo sentido, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, coincidió en que la impugnación responde a intereses partidistas. Recordó que aunque el PAN asistió a las primeras mesas de trabajo, no presentó ninguna propuesta formal.

“En la primera reunión hicieron comentarios, no todos fueron viables, pero se les pidió que entregaran una propuesta por escrito y no lo hicieron. Si creen que esa es la salida, adelante, pero no se puede hablar de falta de diálogo”, expresó.