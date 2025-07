Investigan a 5 elementos de la Guardia Nacional en Puebla, pero general niega obstáculo a operativo

El general de brigada del Ejército Mexicano y coordinador estatal de la Guardia Nacional (GN) en Puebla, Javier Mandujano Acevedo, confirmó que cinco elementos de la corporación están siendo investigados por encontrarse fuera de su base de operaciones.

No obstante, descartó que hayan sido detenidos por haber obstaculizado un operativo para proteger a grupos delictivos , como se ha especulado en redes sociales.

La aclaración se dio en respuesta a un video difundido el pasado 27 de junio, en el que presuntamente se observa a integrantes de la Guardia Nacional obstruyendo un operativo de la policía municipal de Puebla rumbo a Amozoc.

El general rechazó que los hechos ocurrieran como se mostró en la grabación, aunque admitió que los elementos involucrados están siendo indagados por otros delitos.

“El motivo del video no fue cierto. Ya cuando se investigó, se descubrió que cometieron otros delitos. Están siendo juzgados militarmente, pero no puedo revelar los detalles para no entorpecer el proceso legal ni darles argumentos para su defensa”, explicó.