Arcos de seguridad siguen inoperantes pese a millonaria inversión en gobierno de Céspedes

Los siete arcos de seguridad del estado de Puebla se encuentran en estado “deplorable” y no cuentan con la tecnología necesaria para operar de manera efectiva, a pesar de la inversión millonaria realizada por la administración pasada de Sergio Céspedes Peregrina.

Así lo reveló el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien calificó como “obsoletas” las condiciones en las que se encuentra esta infraestructura.

Durante una rueda de prensa, el vicealmirante señaló que, aunque el gobierno anterior destinó más de 300 millones de pesos para reactivar estos complejos —construidos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle—, y para aumentar a 2 mil 500 las cámaras de videovigilancia en el estado, la realidad es que los arcos no ofrecen ventajas tecnológicas ni operativas.

“Quiero decirles que no existía ninguna tecnología en los arcos, o sea están muy bonitos, pero por dentro no nos producía ninguna ventaja tecnológica. Los arcos impresionan, pero cuando ustedes se van al interior se dan cuenta que no ofrece ninguna ventaja operativa para los cuerpos de seguridad”, reveló.