Casetas de vigilancia al rescate: inicia su limpieza y rehabilitación

Trabajadores del Organismos Operador del Servicio de Limpia retiran escombros y basura en el módulo de seguridad de Prolongación Reforma y 13 Sur. FOTO: Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla puso en marcha el rescate de 40 casetas de vigilancia ubicadas en distintas juntas auxiliares y unidades habitacionales, muchas de las cuales llevan años en abandono y vandalismo.

Como parte de este esfuerzo, trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia iniciaron labores de limpieza y retiro de escombros en la caseta de vigilancia ubicada en Prolongación Reforma y 13 Sur, marcando el inicio formal de la rehabilitación de estos espacios.

El titular de la SSC, Félix Pallarés Miranda, informó que esta iniciativa busca reforzar la seguridad en las 17 juntas auxiliares, además de reactivar infraestructura clave para el trabajo policial, que durante varias administraciones quedó inoperante.

“La recuperación de estas casetas forma parte del compromiso del Gobierno Municipal para <b>mejorar la vigilancia y brindar mayor protección a la ciudadanía</b>”, señaló.

Antes de su reactivación total, las casetas serán sometidas a una evaluación estructural para verificar que cumplan con las condiciones necesarias para el personal operativo.

Las primeras acciones estarán enfocadas en las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacan, San Jerónimo Caleras y San Pablo Xochimehuacan, por ser las más extensas y pobladas del municipio, además de su relevancia territorial.

La SSC reiteró que el rescate de estas casetas será progresivo y en coordinación con otras dependencias municipales, como parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y fortalecer la presencia policial en zonas con alta demanda de seguridad.