“Saquen las manos”: pide Armenta a ediles ante más de 5 mil mototaxis registrados en Puebla

Los habitantes de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, utilizan los mototaxis para recorrer distancias cortas a costos accesibles, a pesar de que la Secretaría de Movilidad y Transporte no autoriza el uso de estos. FOTO: Agencia Enfoque

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado de Puebla presentó un padrón que registra 5 mil 764 mototaxis operando en 85 municipios, lo que ha encendido las alertas por tratarse de un servicio de transporte no autorizado y potencialmente inseguro.

Ante esta situación, la titular Silvia Tanús anunció que se llevará a cabo un estudio integral para analizar la viabilidad de implementar un sistema de transporte regional seguro que responda a las necesidades de movilidad en zonas donde actualmente operan los mototaxis.

“Mientras no exista un diagnóstico técnico que justifique la operación de este tipo de unidades o de taxis colectivos, no se autorizarán”, dijo

Asimismo, indicó que han solicitado a los presidentes municipales que no promuevan este tipo de transporte porque representa un riesgo para los ciudadanos.

En tanto, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que algunas autoridades municipales han sido identificadas como promotoras de este servicio ilegal.

“No vamos a permitir omisiones ni complicidades. Hay presidentes municipales que están impulsando el transporte irregular. Les decimos con claridad: <b>no se metan en el negocio del transporte. Saquen las manos, se acabó la fiesta</b>”, enfatizó.

La SMT informó que, una vez concluida la revista vehicular al transporte público convencional, iniciará la revisión a fondo del parque de mototaxis en la entidad para verificar su estatus legal y condiciones de operación.

El gobierno estatal reiteró que no se tolerarán actos de autoridad que contravengan la ley en materia de transporte y advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la normativa.