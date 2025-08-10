“No habrá impunidad”: Congreso va por auditoría a obras públicas en municipios

rabajadores continúan con el mantenimiento vial sobre la Avenida Juárez, a la altura de la 19 Sur en dirección a la Fuente de los Frailes, tras los daños reportados semanas atrás por las lluvias. FOTO: Diego Alducin/Agencia Enfoque

La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, reiteró su llamado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que realice una revisión exhaustiva de las obras en la Avenida Juárez, tras los constantes problemas de movilidad y el colapso del drenaje registrado nuevamente tras las recientes lluvias.

En entrevista, la legisladora expresó su preocupación por el impacto de estas obras en la vida cotidiana de los poblanos, y aseguró que el Congreso mantendrá una postura firme en favor de la transparencia y el correcto uso del erario público.

“Estamos firmes en solicitar la revisión de cualquier inversión realizada por los ayuntamientos. No importa el partido político: los recursos públicos deben ejercerse con total claridad y rendir cuentas a la ciudadanía”, declaró.

García Chávez aseguró que estarán atentos y dando seguimiento puntual a este caso, no solo por la situación en Juárez, sino como parte de una revisión integral a las obras municipales.

“Impunidad no va a haber, tampoco persecución. Pero los poblanos sí merecen una respuesta clara sobre cómo se han utilizado los recursos.

La presidenta del Legislativo confirmó que se presentará una solicitud formal ante la ASE para que se investigue a fondo no solo el estado actual de las obras, sino el proceso completo de planeación, ejecución, adjudicación y supervisión.

Contraloría investiga irregularidades

En paralelo, la Contraloría Municipal informó que mantiene cuatro auditorías abiertas relacionadas con obras públicas realizadas tanto por la administración municipal actual como por la anterior.

Entre ellas, destacan los trabajos en la Avenida Juárez, que han sido objeto de críticas y cuestionamientos ciudadanos.

La titular del área, Dulce Miranda Aranda, explicó que las revisiones contemplan desde posibles irregularidades en procesos de contratación, hasta pagos no debidamente comprobados con facturas, una situación que ya había sido señalada previamente por el alcalde José Chedraui Budib.

Además, Miranda reveló que la ASE ha hecho observaciones a más de 60 contratos del área de Comunicación Social de la administración pasada, así como a 30 contratos relacionados con el llamado “hoyo financiero” heredado por la administración panista, lo que apunta a una serie de posibles anomalías administrativas que deberán ser esclarecidas.

Obras cuestionadas, lluvias y una ciudad en crisis

El exhorto del Congreso toma fuerza luego de que las lluvias recientes provocaran nuevamente el colapso del sistema de drenaje en Avenida Juárez y 19 Sur, a la altura del Monumento a la Independencia.

Aunque las afectaciones viales fueron menores, el incidente reavivó el debate sobre la calidad y planeación de las obras públicas en la capital.