Ayuntamiento destinará 200 espacios de parquímetros en zona IMSS San Alejandro-Ortopedia

Así luce casi terminado el Hospital General de Zona No. 36 San Alejandro, con el letrero que indica su nombre. FOTO: Oscar Rodríguez/Agencia Enfoque

Con el objetivo de reordenar el comercio informal en inmediaciones hospitalarias, el Ayuntamiento de Puebla anunció la instalación de aproximadamente 200 cajones de parquímetros en la zona conocida como IMSS San Alejandro-Ortopedia, atendiendo así una solicitud formal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El regidor Leobardo Rodríguez Juárez, presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, informó que esta medida forma parte del programa “Estaciónate Aquí”, que fue aprobado recientemente dentro de dicha comisión y que ahora deberá ser validado en la próxima sesión de Cabildo.

Una vez aprobado, los parquímetros comenzarían a operar a partir del 1 de octubre, tras un periodo previo de socialización con vecinos, usuarios y sectores involucrados.

“Son alrededor de 200 espacios que se van a autorizar en las calles que rodean al Hospital San Alejandro y al Hospital de Ortopedia”, detalló el regidor.

Rodríguez Juárez explicó que el principal objetivo del proyecto es recuperar espacios públicos ocupados actualmente por vendedores ambulantes, quienes —según datos del IMSS— han tomado al menos 22 puntos clave en zonas médicas para la venta informal de productos.

Las calles contempladas para la instalación de los parquímetros incluyen la 18 Poniente, Diagonal Defensores de la República, Prolongación Reforma y el Bulevar Norte.

No obstante, algunas vialidades quedarán excluidas, como el tramo de la 8 Poniente, entre Diagonal Defensores y la 27 Norte, así como la 25 Norte, entre la Diagonal Defensores y la 10 Poniente.

Cabe recordar que fue el pasado 20 de junio cuando la delegación del IMSS en Puebla, encabezada por la doctora María Magdalena Tinajero Esquivel, presentó de manera oficial la petición al gobierno municipal para intervenir en las zonas aledañas a hospitales, unidades médicas, oficinas administrativas y guarderías, con el fin de garantizar orden, movilidad y seguridad para pacientes, personal y visitantes.