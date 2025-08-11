Catean gasolinera improvisada en Aquixtla con fachada de venta de jitomate

En el municipio de Aquixtla, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), clausuró una presunta gasolinera ilegal que operaba desde hacía más de un mes.

El operativo fue desplegado tras recibir múltiples denuncias anónimas que alertaban sobre actividades sospechosas en un predio ubicado en el kilómetro 26+050 de la carretera estatal Chignahuapan–Tetela de Ocampo, en un camino de terracería de difícil visibilidad.

Durante la inspección, las autoridades confirmaron que el establecimiento, registrado bajo la razón social Autoconsumo Productores Aquixtla, no contaba con los permisos requeridos para operar como estación de servicio.

De acuerdo con los primeros reportes, el lugar contaba únicamente con algunos permisos municipales, obtenidos aparentemente bajo la fachada de un centro de distribución de jitomate .

Como resultado del cateo, se aseguró el sitio de carburación y aproximadamente 60 mil litros de combustible, cuya procedencia se presume ilícita. También fueron confiscados dos vehículos presuntamente utilizados para el transporte y almacenamiento del hidrocarburo.

El sitio, que operaba con una sola bomba de gasolina y un letrero que simulaba un negocio formal, fue clausurado por autoridades federales al detectarse que funcionaba de manera clandestina, sin infraestructura adecuada ni autorización oficial.

Las investigaciones preliminares apuntan a que este tipo de instalaciones podrían estar siendo utilizadas por grupos delictivos como centros de operación.

Asimismo, se indaga la posible conexión ilegal a un ducto de combustible, dado el carácter oculto del lugar y la falta de documentación legal.